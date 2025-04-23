Заочно осужденный за убийство Талькова Шляфман заявил о своей невиновности

Заочно приговоренный к 13 годам лишения свободы за убийство певца Игоря Талькова продюсер Валерий Шляфман еще до вынесения приговора в интервью «Пятому каналу» заявил, что приговор суда по его делу не может быть справедливым, и настаивал на своей невиновности.

«Не может быть этот приговор справедливым и честным. Начиная с 1992 года, полное вранье. Полная фальсификация фактов, отказ от слушания свидетелей, которые подтверждают, что я не виновен», — подчеркнул Шляфман.