Заочно осужденный за убийство Талькова Шляфман заявил о своей невиновности

Заочно приговоренный к 13 годам лишения свободы за убийство певца Игоря Талькова продюсер Валерий Шляфман еще до вынесения приговора в интервью «Пятому каналу» заявил, что приговор суда по его делу не может быть справедливым, и настаивал на своей невиновности.

«Не может быть этот приговор справедливым и честным. Начиная с 1992 года, полное вранье. Полная фальсификация фактов, отказ от слушания свидетелей, которые подтверждают, что я не виновен», — подчеркнул Шляфман.

Певица Азиза заявила, что смерти Талькова можно было бы избежать

Судом установлено, что Шляфман, будучи концертным директором Талькова, повздорил из-за очередности выступления 6 октября 1991 года с представителем исполнительницы Азизы Мухамедовой (более известна как Азиза) Игорем Малаховым.

В ходе драки мужчин в коридоре Шляфман выхватил револьвер из рук Малахова и выстрелил. Пуля по случайности попала в находившегося рядом Талькова.

Тайно перебравшись на Украину в начале 1992 года, Шляфман, получив загранпаспорт, уехал в Израиль. Продюсер отметил, что не скрывался от правосудия, а о его переезде было известно вдове Талькова.

Ранее певица Азиза Мухамедова заявила, что гибели Талькова можно было избежать, если бы участники конфликта вели себя дипломатичнее. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Twitter
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