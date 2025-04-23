Заочно осужденный за убийство Талькова Шляфман заявил о своей невиновности
Заочно приговоренный к 13 годам лишения свободы за убийство певца Игоря Талькова продюсер Валерий Шляфман еще до вынесения приговора в интервью «Пятому каналу» заявил, что приговор суда по его делу не может быть справедливым, и настаивал на своей невиновности.
«Не может быть этот приговор справедливым и честным. Начиная с 1992 года, полное вранье. Полная фальсификация фактов, отказ от слушания свидетелей, которые подтверждают, что я не виновен», — подчеркнул Шляфман.
Судом установлено, что Шляфман, будучи концертным директором Талькова, повздорил из-за очередности выступления 6 октября 1991 года с представителем исполнительницы Азизы Мухамедовой (более известна как Азиза) Игорем Малаховым.
В ходе драки мужчин в коридоре Шляфман выхватил револьвер из рук Малахова и выстрелил. Пуля по случайности попала в находившегося рядом Талькова.
Тайно перебравшись на Украину в начале 1992 года, Шляфман, получив загранпаспорт, уехал в Израиль. Продюсер отметил, что не скрывался от правосудия, а о его переезде было известно вдове Талькова.
Ранее певица Азиза Мухамедова заявила, что гибели Талькова можно было избежать, если бы участники конфликта вели себя дипломатичнее. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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