Суд Тюмени расторг брак из-за смены пола мужем
В Тюмени суд признал недействительным брак семейной пары после того, как муж сменил пол на женский, сообщают местные СМИ.
Супруги поженились осенью 2022 года. После этого 33-летний мужчина обратился в ЗАГС с заявлением о смене имени и пола. Там удовлетворили эту просьбу, однако прокурор Тюмени усмотрел в произошедшем нарушение закона, поскольку, согласно Семейному кодексу РФ, брак в России это союз мужчины и женщины.
Прокурор обратился в суд, который признал брак недействительным. При этом иск был подан «в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц».
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина ранее рассказала на пресс-конференции в НСН о нюансах закона о запрете пропаганды ЛГБТ.
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