Суд Тюмени расторг брак из-за смены пола мужем

Прокурор обратился в суд, который признал брак недействительным. При этом иск был подан «в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц».

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина ранее рассказала на пресс-конференции в НСН о нюансах закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

