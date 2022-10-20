Суд Санкт-Петербурга признал геноцидом блокаду Ленинграда
Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941-1944 годах, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В сообщении говорится, что архивные документы и материалы свидетельствуют о том, что наряду с уничтожением населения города «немецко-фашистские захватчики и их пособники осуществляли «культурный» геноцид, разрушали уникальные исторические объекты культурного значения, стремились к искоренению исторической и культурной самоидентичности народов Советского Союза».
Отмечается, что в ходе процесса суду был предоставлен значительный объём доказательств, в том числе архивные документы, свидетельские показания жителей блокадного Ленинграда, экспертные заключения специалистов, материалы уголовных процессов.
«Установлено, что количество жителей, погибших в результате блокады города, значительно больше, чем определено Ленинградской областной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, и составило не менее 1 млн 93 тысячи человек», - добавили в ведомстве.
Также в Генпрокуратуре уточнили, что актуальный размер ущерба, причиненного Ленинграду и его жителям, на сегодняшний день составляет 35,3 трлн рублей.
Ранее на Смоленском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга прошла траурная церемония с участием блокадников, курсантов и школьников, приуроченная к 81-й годовщине начала блокады Ленинграда, сообщает RT.
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