Суд Санкт-Петербурга признал геноцидом блокаду Ленинграда

В сообщении говорится, что архивные документы и материалы свидетельствуют о том, что наряду с уничтожением населения города «немецко-фашистские захватчики и их пособники осуществляли «культурный» геноцид, разрушали уникальные исторические объекты культурного значения, стремились к искоренению исторической и культурной самоидентичности народов Советского Союза».

Отмечается, что в ходе процесса суду был предоставлен значительный объём доказательств, в том числе архивные документы, свидетельские показания жителей блокадного Ленинграда, экспертные заключения специалистов, материалы уголовных процессов.

«Установлено, что количество жителей, погибших в результате блокады города, значительно больше, чем определено Ленинградской областной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, и составило не менее 1 млн 93 тысячи человек», - добавили в ведомстве.



Также в Генпрокуратуре уточнили, что актуальный размер ущерба, причиненного Ленинграду и его жителям, на сегодняшний день составляет 35,3 трлн рублей.

Ранее на Смоленском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга прошла траурная церемония с участием блокадников, курсантов и школьников, приуроченная к 81-й годовщине начала блокады Ленинграда, сообщает RT.

