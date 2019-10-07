Суд рассмотрит 21 октября иск о системе распознавания лиц

Как отмечает Ura.ru, иск Поповой направлен в отношении ГУ МВД Москвы, городского департамента информационных технологий и управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Москвичка уверенна, что технологию распознавания лиц необходимо признать незаконной в городской системе видеонаблюдения и запретить её использование. Кроме того, она просит удалить её биометрические данные из базы.

Как сообщает RT, на информацию об иске москвички отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, жительница Москвы может обращаться в разные инстанции, однако «в целом это, конечно, вопрос, который больше касается служб безопасности».

Ранее адвокат и экс-генпрокурор в эфире НСН заявили, что система распознавания лиц камерами в Москве не нарушает право граждан на частную жизнь.

