Распознавание по лицу создаст угрозу данным россиян
Эксперты в эфире НСН рассказали, почему сотовые операторы отказываются от физических сим-карт, и как это скажется на безопасности граждан.
В России начата работа по созданию удаленной идентификации абонентов сотовой связи по лицу и голосу, что позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), сообщают «Известия». Виртуальные «симки» сейчас проходят тестирование у российских операторов. Планируется, что в будущем технология позволит проводить заключение договора без посещения офиса оператора связи.
Ранее Сотовые операторы предложили добавить в электронные паспорта сим-карты россиян (Mobile ID). Массовые подключения абонентов к Mobile ID запланированы на первую половину 2020 года.
Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин отметил в эфире НСН, что сами операторы, в целом, не горят желанием отказываться от традиционных пластиковых сим-карт, однако на развитии технологий, как ни странно, настаивает именно государство.
«У eSIM есть огромное число преимуществ, но есть и большой минус для операторов. Он заключается в том, что та пирамида по «продаже пластика» - обычных SIM-карт - рухнет моментально. Для примера, в 2018 году в России было продано почти 100 миллионов карт. Их себестоимость около 600 миллионов рублей. А есть ещё доставка – логистика, обслуживание и прочее. То есть, в этой сфере крутятся достаточно большие деньги», - сказал оню
В свою очередь шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в интервью НСН заявил, что бумажные документы уходят в прошлое. Однако существует опасность, что персональные данные граждан в электронном попадут в руки злоумышленников или даже иностранных государств.
«У нас есть опыт препятствования, сильные антивирусные программы, хотя некоторое противостояние или возможность использования персональных данных, полученных электронным способом, не исключена. Наши умники найдут способ, как защититься от проникновения. Бумажные документы уходят в прошлое, от этого никуда не деться. Важен вопрос просвещения людей. Они должны понимать, что у них в руках сильный инструмент, но несколько опасный в сфере их приватности. Интернет - не только территория любви, контактов и знакомств. Там есть многое, что делается во вред пользователю, а скорее с целью получения выгоды. Об этом нужно помнить постоянно. Нельзя думать, что ваши данные неуязвимы», - сказал эксперт.
ESim представляет собой модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы. Для подключения устройства с eSim к сотовой сети пользователю не нужно вставлять в гаджет обычную карту. Достаточно отсканировать предоставленный оператором QR-код или скачать приложение, и новый номер запишется во встроенную в устройство eSim.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей