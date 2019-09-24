Распознавание по лицу создаст угрозу данным россиян

В России начата работа по созданию удаленной идентификации абонентов сотовой связи по лицу и голосу, что позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), сообщают «Известия». Виртуальные «симки» сейчас проходят тестирование у российских операторов. Планируется, что в будущем технология позволит проводить заключение договора без посещения офиса оператора связи.

Ранее Сотовые операторы предложили добавить в электронные паспорта сим-карты россиян (Mobile ID). Массовые подключения абонентов к Mobile ID запланированы на первую половину 2020 года.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин отметил в эфире НСН, что сами операторы, в целом, не горят желанием отказываться от традиционных пластиковых сим-карт, однако на развитии технологий, как ни странно, настаивает именно государство.

«У eSIM есть огромное число преимуществ, но есть и большой минус для операторов. Он заключается в том, что та пирамида по «продаже пластика» - обычных SIM-карт - рухнет моментально. Для примера, в 2018 году в России было продано почти 100 миллионов карт. Их себестоимость около 600 миллионов рублей. А есть ещё доставка – логистика, обслуживание и прочее. То есть, в этой сфере крутятся достаточно большие деньги», - сказал оню

В свою очередь шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в интервью НСН заявил, что бумажные документы уходят в прошлое. Однако существует опасность, что персональные данные граждан в электронном попадут в руки злоумышленников или даже иностранных государств.