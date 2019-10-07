Иск москвички о незаконности распознавания лиц назвали бесперспективным
Адвокат и экс-генпрокурор в эфире НСН заявили, что система распознавания лиц камерами в Москве не нарушает право граждан на частную жизнь.
Жительница Москвы Алена Попова обратилась с иском в Савеловский суд Москвы, требуя признать незаконными действия властей Москвы. Недовольство горожанки вызывает технология распознавания лиц, применяемая в московской системе видеонаблюдения. Женщина считает, что это нарушает закон о персональных данных и право на частную жизнь.
Экс-генпрокурор России Валентин Степанков не согласился с претензиями москвички. В эфире НСН он заявил, что распознаются лица тех граждан, которые находятся в розыске.
«В России, и в Москве особенно, достаточно камер, это бросается в глаза, по сравнению с другими европейскими городами. А вот техника распознавания – это уже специальная программа, которая настроена на распознавание лиц. А что распознавать? Лицо, которое распознается, должно находиться в программе розыска преступников, лиц, включенных в базу как имеющих связи с террористическими организациями и так далее. Сам метод распознавания, на мой взгляд, угрозы правам человека не несет. А когда он объединен с розыском лиц – это способ, обязанность государства вести борьбу с преступностью». – сказал он.
С ним согласился глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов. В эфире НСН он отметил, что камеры размещаются в общественных местах, поэтому нарушений, по его мнению, здесь нет.
«Внедрение такой системы распознавания лиц – международная практика. В первую очередь, это делается ради безопасности населения. Такие программы действительно позволяют установить лиц, которые совершают преступления, и лиц, которые находятся в федеральном розыске. В данном случае нет никакого нарушения частной жизни. Если бы правительство Москвы поставило камеры на личном участке, либо в квартире – тогда, безусловно, было нарушение. Здесь идет речь об установке камер исключительно в общественных местах. Перспектив у такого иска нет», - подчеркнул адвокат.
Стоит отметить, что в апреле 2018 года Попова провела одиночный пикет возле Госдумы, за что ее впоследствии оштрафовали на 20 тысяч рублей. При этом в ходе рассмотрения ее дела суд изучил записи с камер видеонаблюдения, на которых изображение было увеличено в 32 раза с фиксацией лица москвички.
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