Иск москвички о незаконности распознавания лиц назвали бесперспективным

Жительница Москвы Алена Попова обратилась с иском в Савеловский суд Москвы, требуя признать незаконными действия властей Москвы. Недовольство горожанки вызывает технология распознавания лиц, применяемая в московской системе видеонаблюдения. Женщина считает, что это нарушает закон о персональных данных и право на частную жизнь.

Экс-генпрокурор России Валентин Степанков не согласился с претензиями москвички. В эфире НСН он заявил, что распознаются лица тех граждан, которые находятся в розыске.

«В России, и в Москве особенно, достаточно камер, это бросается в глаза, по сравнению с другими европейскими городами. А вот техника распознавания – это уже специальная программа, которая настроена на распознавание лиц. А что распознавать? Лицо, которое распознается, должно находиться в программе розыска преступников, лиц, включенных в базу как имеющих связи с террористическими организациями и так далее. Сам метод распознавания, на мой взгляд, угрозы правам человека не несет. А когда он объединен с розыском лиц – это способ, обязанность государства вести борьбу с преступностью». – сказал он.