Суд продлил срок ареста корреспонденту WSJ Гершковичу до 30 января
Столичный Лефортовский суд продлил срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, до конца января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.
«Продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана ... на два месяца, а всего до десяти месяцев», — заявили в суде.
Журналист пробудет в СИЗО до 30 января 2024 года, отмечает RT.
В марте Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США, напоминает Ura.ru. По данным ФСБ, корреспондент собирал информацию, составляющую гостайну, о работе одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru