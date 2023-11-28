Суд продлил срок ареста корреспонденту WSJ Гершковичу до 30 января

Столичный Лефортовский суд продлил срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, до конца января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.

Рябков: Москва рассмотрит запрос на получение консульского доступа к Гершковичу

«Продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана ... на два месяца, а всего до десяти месяцев», — заявили в суде.

Журналист пробудет в СИЗО до 30 января 2024 года, отмечает RT.

В марте Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США, напоминает Ura.ru. По данным ФСБ, корреспондент собирал информацию, составляющую гостайну, о работе одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияСШАШпионажАрестЖурналисты

Горячие новости

Все новости

партнеры