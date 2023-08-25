Рябков: Москва рассмотрит запрос на получение консульского доступа к Гершковичу
25 августа 202314:31
Москва рассматривает запрос американской стороны на получение консульского доступа к гражданину США Эвану Гершковичу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
По его словам, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.
Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест журналисту The Wall Street Journal Гершковичу по делу о шпионаже.
Ранее представителям США отказали в консульском посещении арестованного в России журналиста, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru