Рябков: Москва рассмотрит запрос на получение консульского доступа к Гершковичу

По его словам, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест журналисту The Wall Street Journal Гершковичу по делу о шпионаже.

Ранее представителям США отказали в консульском посещении арестованного в России журналиста, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



