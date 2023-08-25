Рябков: Москва рассмотрит запрос на получение консульского доступа к Гершковичу

Москва рассматривает запрос американской стороны на получение консульского доступа к гражданину США Эвану Гершковичу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

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По его словам, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест журналисту The Wall Street Journal Гершковичу по делу о шпионаже.

Ранее представителям США отказали в консульском посещении арестованного в России журналиста, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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