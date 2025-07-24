Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек до 24 августа

Троицкий районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, еще на месяц — до 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Чекалина обвиняется в проведении незаконных валютных операций на сумму 251 млн рублей. По версии следствия, средства были выведены за рубеж по поддельным документам. Уголовное дело против нее возбуждено по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК — «Совершение валютных операций с использованием заведомо недостоверных документов в особо крупном размере, организованной группой».