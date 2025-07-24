Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек до 24 августа
Троицкий районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, еще на месяц — до 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Чекалина обвиняется в проведении незаконных валютных операций на сумму 251 млн рублей. По версии следствия, средства были выведены за рубеж по поддельным документам. Уголовное дело против нее возбуждено по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК — «Совершение валютных операций с использованием заведомо недостоверных документов в особо крупном размере, организованной группой».
Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Свою вину блогер не признает.
Под аналогичную меру пресечения ранее попал и ее бывший супруг Артем Чекалин. В отношении бывших супругов возбуждали три уголовных дела. Помимо текущего, их обвиняли в уклонении от уплаты налогов, а также в легализации денежных средств — по данным следствия, речь шла о 130 млн рублей, конвертированных в доллары США. Оба этих дела были прекращены: первое — в декабре 2023 года, второе — в марте 2024-го, передает «Радиоточка НСН».
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