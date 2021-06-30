Суд продлил арест Сафронова по делу о госизмене

Срок ареста советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста Ивана Сафронова продлён до 7 октября. Такое решение принял Московский городской суд по просьбе следствия.

Бывший специальный корреспондент «Ведомостей» и «Коммерсанта» обвиняется в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ утверждает, что Сафронов передавал секретные данные о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонном комплексе спецслужбе Чехии.

Вину Сафронов не признает. В «Роскосмосе» заявляют, что обвинения не связано с его работой в госкорпорации. При этом президент РФ Владимир Путин уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

Поперек горла, поэтому посадим. Дело адвоката Павлова

Ранее в этом месяце стало известно, что следователь ФСБ предложил Ивану Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери, с которой он не виделся уже год. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев. По его словам, подзащитный отверг подобное предложение.

Как отметил адвокат, предварительное следствие затягивается и не понятно, когда оно завершится. Ранее ещё один адвокат советника Роскосмоса заявил НСН, что фактически сесть в тюрьму за госизмену может любой, кто обменивается даже открытой информацией с иностранцами.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ГосизменаАрестИван Сафронов
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