Суд продлил арест Сафронова по делу о госизмене
Срок ареста советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста Ивана Сафронова продлён до 7 октября. Такое решение принял Московский городской суд по просьбе следствия.
Бывший специальный корреспондент «Ведомостей» и «Коммерсанта» обвиняется в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ утверждает, что Сафронов передавал секретные данные о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонном комплексе спецслужбе Чехии.
Вину Сафронов не признает. В «Роскосмосе» заявляют, что обвинения не связано с его работой в госкорпорации. При этом президент РФ Владимир Путин уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Ранее в этом месяце стало известно, что следователь ФСБ предложил Ивану Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери, с которой он не виделся уже год. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев. По его словам, подзащитный отверг подобное предложение.
Как отметил адвокат, предварительное следствие затягивается и не понятно, когда оно завершится. Ранее ещё один адвокат советника Роскосмоса заявил НСН, что фактически сесть в тюрьму за госизмену может любой, кто обменивается даже открытой информацией с иностранцами.
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