Суд продлил арест Сафронова по делу о госизмене

Срок ареста советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста Ивана Сафронова продлён до 7 октября. Такое решение принял Московский городской суд по просьбе следствия.

Бывший специальный корреспондент «Ведомостей» и «Коммерсанта» обвиняется в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ утверждает, что Сафронов передавал секретные данные о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонном комплексе спецслужбе Чехии.

Вину Сафронов не признает. В «Роскосмосе» заявляют, что обвинения не связано с его работой в госкорпорации. При этом президент РФ Владимир Путин уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.