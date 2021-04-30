Поперек горла, поэтому посадим. Дело адвоката Павлова

В разглашении данных следствия обвинен руководитель правозащитного объединения «Команда 29», адвокат Иван Павлов, защищавший бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Этому предшествовали его задержание и обыски номера в столичной гостинице, где остановился Павлов, а также по двум адресам в Санкт-Петербурге: у жены адвоката и в офисе «Команды 29». После обыска в номере отеля, который проводили сотрудники ФСБ и СКР, Иван Павлов сообщил журналистам, что следственные действия связаны с делом Сафронова. Он утверждал, что у него «незаконно изъяли адвокатские документы, представляющие адвокатскую тайну. Практически все досье по Сафронову изъяли», - рассказал Иван Павлов.

Пока Павлова задерживали и проводили обыски, его подзащитному Ивану Сафронову суд продлил срок содержания под стражей на два месяца, до 7 июля. По версии следствия, Иван Сафронов в 2017 году якобы передал разведке Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Сам Сафронов свою вину не признает. Он находится в СИЗО «Лефортово» с 7 июля 2020 года. Как утверждают его адвокаты, Сафронову до сих пор не разъяснили суть предъявленных обвинений, а следственные действия с ним не проводились с ноября минувшего года.

Подоплеку предъявленных адвокату Павлову обвинений разъяснил НСН почетный адвокат России Александр Островский. Так называемое «разглашение данных следствия» обычно подразумевает под собой разоблачение грубых нарушений со стороны правоохранительных органов, - утверждает юрист:

«Я думаю, что он очень успешен как адвокат, а властям он неудобен тем, что разоблачает те вещи, которые власти хотели бы скрыть. И так называемое разглашение данных предварительного следствия – часто под этим подразумевают грубые нарушения прав лиц, в отношении которых проводятся следственные действия, а защитить их возможно, только предав огласке грубые нарушения наших правоохранителей», - объяснил эксперт.

Еще более потрясающее объяснение предложил один из адвокатов объединения «Команда 29» Евгений Смирнов. По его словам, которые приводит «Ъ», Ивану Павлову часто поступали угрозы от следователей ФСБ, в частности от следователя по делу Сафронова. «Он говорил в лицо - вы нам стоите поперек горла, мы сделаем все, чтобы вас посадить», - заявил Смирнов.

