Домохозяйки на измене. Адвокат Сафронова объяснил «шпиономанию» просчётом власти

Адвокат обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что фактически сесть в тюрьму за госизмену может любой, кто обменивается информацией с иностранцем.

«В группу риска попадают те, кто отвечает двум критериям. Первый – человек должен работать с информацией. Чувствительной информацией. Но сейчас границы чувствительности расширены настолько, что под нее попадает любая информация. Журналисты, ученые, даже ученых с мировым именем привлекают по этой статье. И второй критерий – международные контакты. Человек съездил за границу, прочитал лекцию. Или вступил в переписку с коллегой. Обмен информацией может быть интерпретирован как передача этой информации. У нас законодательство о государственной тайне устроено так, что под нее может попасть все, что угодно. И все – дело готово. В группу риска сейчас попадают все, даже домохозяйки», - считает юрист.

Павлов защищает интересы бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", впоследствии работавшего советником главы "Роскосмоса", Ивана Сафронова, которого обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Предполагаемым вербовщиком силовики считают Мартина Лариньша - приятеля Сафронова. Сам Сафронов утверждает, что всего лишь писал статьи для информационного агентства Лариша на актуальные темы и помогал в раскрутке бизнес-идеи.

Адвокат Сафронова рассказал о росте числа уголовных дел по статье о госизмене в России в последние годы:

«Этот тренд наметился давно, не сегодня и не вчера. Вспышка подобных дел у нас наблюдается с 2014 года. Можно провести параллели и понять, с чем это связано: с событиями на внешней арене. "Россия в кругу врагов". А если есть внешние враги, значит, должны быть и внутренние. Статья о госизмене очень хорошо подходит, чтобы демонстрировать "внутренних врагов". Есть спецслужба, которая должна показывать результаты своей деятельности, поиски этих "врагов". Если найти их не может, значит, их нужно придумать. Другого объяснения, что у нас вдруг вспышка дел о госизмене, я назвать не могу», - завил юрист.