Суд продлил арест пранкеру, разыгравшему в метро «приступ коронавируса»

Таким образом, Джаборов пробудет под стражей до 8 мая. Отмечается, что в течение этого времени следователи опросят свидетелей происшествия и установят соучастников.

Напомним, 2 февраля в вагоне поезда, который следовал по Таганско-Краснопресненской линии, молодой человек упал и начал имитировать симптомы заражения коронавирусом. Его «соучастники» в это время выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции.

10 февраля суд отправил Джаборова в СИЗО на 2 месяца. В отношении него было возбуждено дело по статье «Хулиганство».

