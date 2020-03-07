Суд продлил арест пранкеру, разыгравшему в метро «приступ коронавируса»
Арест пранкера Кароматулло Джаборова был продлен на 2 месяца согласно решению московского суда. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, Джаборов пробудет под стражей до 8 мая. Отмечается, что в течение этого времени следователи опросят свидетелей происшествия и установят соучастников.
Напомним, 2 февраля в вагоне поезда, который следовал по Таганско-Краснопресненской линии, молодой человек упал и начал имитировать симптомы заражения коронавирусом. Его «соучастники» в это время выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции.
10 февраля суд отправил Джаборова в СИЗО на 2 месяца. В отношении него было возбуждено дело по статье «Хулиганство».
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