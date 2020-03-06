Рубль резко упал на фоне коронавируса

Курс евро преодолел отметку в 76 рублей, это произошло впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. На момент публикации материала европейская валюта торгуется на уровне 76,14 рубля. Доллар подорожал на 0,16 процента, до 67,7 рубля, уточняет сайт m24.