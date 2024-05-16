Суд продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе» и их пособникам

Басманный суд Москвы принял решение оставить в СИЗО предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Глава ФСБ: Организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей

Уточняется, что срок ареста Далерджону Мирзоеву*, Саидакрами Рачабализоде*, Шамсидину Фаридуни* и Мухаммадсобиру Файзову* продлили на три месяца - до 22 августа.

Также суд до 22 агуста оставил под стражей предполагаемых соучастников теракта Назримада Лутфуллои*, Якубджона Юсуфзода*, Мухаммада Шарипзода* и Джумахона Курбонова*.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» трех подростков, спасших людям во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

* - внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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