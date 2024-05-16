Суд продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе» и их пособникам

Москва привлечёт бизнес к сезонному оформлению города Территории у 141 станции метро благоустроили за пять лет в столице Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной художника Андрияки Учащиеся помогли признать уникальными документы в Главархиве Москвы Московская неделя интерьера и дизайна открылась в Манеже