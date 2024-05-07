Глава ФСБ: Организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей

По его словам, ведомство «практически догадывается», кто является основным организатором теракта, в котором погибло 145 человек и пострадали еще более 500. Бортников отметил, что пока идут следственные действия, более конкретно он говорить не будет.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года, напоминает RT. Террористы ворвались в концертный зал, открыли стрельбу и подожгли здание. В результате пожара обрушилась кровля.

