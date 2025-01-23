Суд продлил арест имущества семьи Блиновской до мая

Савеловский суд Москвы продлил арест имущества родственников блогера Елены Блиновской, а также счетов ее компаний до 2 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

При этом ограничения были сняты только с пенсионных счетов ее родителей.

Савеловский суд продлил арест Блиновской до мая

На заседании также стало известно, что Блиновская заказывала рекламу своих марафонов у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек): публикация поста стоила 550 тысяч рублей, сторис — 440 тысяч.

Ранее сообщалось, что Блиновская оформила ипотеку на 300 миллионов рублей, но не выплачивала кредит. В результате её задолженность перед банком выросла до 569 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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