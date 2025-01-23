Суд продлил арест имущества семьи Блиновской до мая

На заседании также стало известно, что Блиновская заказывала рекламу своих марафонов у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек): публикация поста стоила 550 тысяч рублей, сторис — 440 тысяч.

Ранее сообщалось, что Блиновская оформила ипотеку на 300 миллионов рублей, но не выплачивала кредит. В результате её задолженность перед банком выросла до 569 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

