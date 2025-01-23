Суд продлил арест имущества семьи Блиновской до мая
Савеловский суд Москвы продлил арест имущества родственников блогера Елены Блиновской, а также счетов ее компаний до 2 мая, сообщает Telegram-канал Shot.
При этом ограничения были сняты только с пенсионных счетов ее родителей.
На заседании также стало известно, что Блиновская заказывала рекламу своих марафонов у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек): публикация поста стоила 550 тысяч рублей, сторис — 440 тысяч.
Ранее сообщалось, что Блиновская оформила ипотеку на 300 миллионов рублей, но не выплачивала кредит. В результате её задолженность перед банком выросла до 569 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru