Савеловский суд продлил арест Блиновской до мая

Савеловский суд Москвы оставил бизнес-тренера Елену Блиновскую под стражей до 2 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

По данным следствия, Блиновская уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, из которых 716 миллионов были незаконно легализованы.

СМИ: Алексей Блиновский заявил, что проходил марафоны своей жены

Следователи полагают, что она использовала счета подконтрольных юридических лиц без ведома их руководителей для вывода средств.

На заседании суда Блиновская признала вину в неуплате налогов и отмывании денег. Помимо этого, она согласилась с фактическими обстоятельствами дела, связанными с неправомерным оборотом средств платежей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры