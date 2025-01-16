Савеловский суд продлил арест Блиновской до мая
Савеловский суд Москвы оставил бизнес-тренера Елену Блиновскую под стражей до 2 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
По данным следствия, Блиновская уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, из которых 716 миллионов были незаконно легализованы.
Следователи полагают, что она использовала счета подконтрольных юридических лиц без ведома их руководителей для вывода средств.
На заседании суда Блиновская признала вину в неуплате налогов и отмывании денег. Помимо этого, она согласилась с фактическими обстоятельствами дела, связанными с неправомерным оборотом средств платежей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru