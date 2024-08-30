Суд продлил арест главы ГК «Пикет» Есипова по делу о некачественных бронежилетах

Басманный суд Москвы продлил арест генеральному директору группы компаний «Пикет» Андрею Есипову и другим фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов для армии до декабря 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Судья вынесла решение о продлении срока содержания под стражей для Есипова, а также Михаила Кальченко и Виктории Антоновой на три месяца, до 3 декабря 2024 года. Суд отклонил ходатайства адвокатов, которые просили заменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с нахождением под стражей.