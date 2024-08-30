Суд продлил арест главы ГК «Пикет» Есипова по делу о некачественных бронежилетах

Басманный суд Москвы продлил арест генеральному директору группы компаний «Пикет» Андрею Есипову и другим фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов для армии до декабря 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Судья вынесла решение о продлении срока содержания под стражей для Есипова, а также Михаила Кальченко и Виктории Антоновой на три месяца, до 3 декабря 2024 года. Суд отклонил ходатайства адвокатов, которые просили заменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с нахождением под стражей.

СМИ: Фигуранты дела о бронежилетах растратили средства на активы

Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, который мотивировал это необходимостью обеспечить безопасность участников процесса и сохранить тайну предварительного расследования. Представителей прессы и слушателей допустили только на оглашение решения.

По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили средства, выделенные Минобороны на выполнение государственного контракта по поставке бронежилетов. Было поставлено не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих контрактным требованиям. Выделенные средства, как утверждается, были использованы обвиняемыми для приобретения недвижимости и долей в пяти компаниях, на которые наложен арест, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:АрестСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры