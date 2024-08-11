СМИ: Фигуранты дела о бронежилетах растратили средства на активы
Фигуранты уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России растратили ведомственные средства на покупку недвижимости и активов в пяти компаниях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Известно, что эти активы уже арестованы. По версии следствия, компания «ГК "Пикет"», которая выступала подрядчиком при изготовлении и поставках 20 тысяч 40 бронежилетов для мобилизованных граждан, имеет от 25% до 99% долей в уставных капиталах пяти компаний.
Отмечается, что фигуранты дела, используя полученные от Минобороны РФ 2 млрд рублей, также приобрели три земельных участка общей площадью 7 тысяч 200 квадратных метров и нежилое здание площадью 1 тысяча 265,7 квадратных метров. По данным источника, деньги компании хранятся на 22 банковских счетах.
По делу об отмывании денег проходят три человека: гендиректор ООО «ГК "Пикет"» Андрей Есипов, финансовый директор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Всем троим суд продлил арест до 3 сентября 2024 года.
Самого Есипова арестовали 6 апреля 2024 года. По факту поставки некачественных бронежилетов российской армии было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Уголовное дело также открыли по факту хищения денежных средств при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны РФ. Свою вину гендиректор ООО «ГК "Пикет"» не признал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru