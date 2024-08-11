СМИ: Фигуранты дела о бронежилетах растратили средства на активы

Фигуранты уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России растратили ведомственные средства на покупку недвижимости и активов в пяти компаниях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Известно, что эти активы уже арестованы. По версии следствия, компания «ГК "Пикет"», которая выступала подрядчиком при изготовлении и поставках 20 тысяч 40 бронежилетов для мобилизованных граждан, имеет от 25% до 99% долей в уставных капиталах пяти компаний.

Отмечается, что фигуранты дела, используя полученные от Минобороны РФ 2 млрд рублей, также приобрели три земельных участка общей площадью 7 тысяч 200 квадратных метров и нежилое здание площадью 1 тысяча 265,7 квадратных метров. По данным источника, деньги компании хранятся на 22 банковских счетах.