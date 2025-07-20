Три человека арестованы за растрату при строительстве фортификаций под Белгородом
Следователи предъявили обвинение в особо крупной растрате при организации строительства фортификационных сооружений в Белгородской области новым фигурантам дела, сообщает ТАСС.
Они этапированы в Москву и арестованы. До этого в российскую столицу был этапирован арестованный по делу бизнесмен Сергей Петряков.
Ранее Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, которого обвинили в растрате средств АО «Корпорация развития Курской области» при строительстве фортификаций на границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru