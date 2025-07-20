Три человека арестованы за растрату при строительстве фортификаций под Белгородом

Следователи предъявили обвинение в особо крупной растрате при организации строительства фортификационных сооружений в Белгородской области новым фигурантам дела, сообщает ТАСС.

В Курске арестован директор компании, строившей фортификационные сооружения

Они этапированы в Москву и арестованы. До этого в российскую столицу был этапирован арестованный по делу бизнесмен Сергей Петряков.

Ранее Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, которого обвинили в растрате средств АО «Корпорация развития Курской области» при строительстве фортификаций на границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьРастратаАрест

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