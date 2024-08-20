Суд продлил арест ещё четырём фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Басманный суд Москвы оставил в СИЗО ещё четырёх фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Суд продлил арест четверым предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе»

Речь идёт об Алишере Касимове, Исроиле Исломове, Диловаре Исломове и Аминчоне Исломове.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил им меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября.

Ранее Касимов заявил, что просто сдал преступникам квартиру через «Авито», но не знал о возможном теракте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Московские суды общей юрисдикции
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