Суд продлил арест ещё четырём фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
20 августа 202416:02
Басманный суд Москвы оставил в СИЗО ещё четырёх фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт об Алишере Касимове, Исроиле Исломове, Диловаре Исломове и Аминчоне Исломове.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил им меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября.
Ранее Касимов заявил, что просто сдал преступникам квартиру через «Авито», но не знал о возможном теракте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru