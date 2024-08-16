Суд продлил арест четверым предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе»

Басманный суд Москвы оставил в СИЗО предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

В Росфинмониторинге заявили, что теракт в «Крокусе» финансировали с использованием криптовалюты

Речь идёт о Далерджоне Мирзоеве, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобире Файзове и Шамсидине Фаридуни - все четверо включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей... до 22 ноября», - говорится в сообщении.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что теракты в «Крокус Сити Холле» и Дагестане произошли в том числе из-за просчётов со стороны органов власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:ТерактыКрокус Сити ХоллАрестУголовное Дело

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