Суд продлил арест четверым предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе»
Басманный суд Москвы оставил в СИЗО предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт о Далерджоне Мирзоеве, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобире Файзове и Шамсидине Фаридуни - все четверо включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей... до 22 ноября», - говорится в сообщении.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что теракты в «Крокус Сити Холле» и Дагестане произошли в том числе из-за просчётов со стороны органов власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru