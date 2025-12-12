Суд продлил арест экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой до 15 марта

Первомайский районный суд Краснодара продлил до 15 марта 2026 года срок содержания под стражей бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и других обвиняемых по делу о взяточничестве в судебной системе региона. На тот же срок продлен и арест на их имущество. Защита возражала против позиции прокуратуры и просила перевести подсудимых под домашний арест, сообщает РИА Новости.

Адвокаты заявили, что обвинение не представило достоверных доказательств получения взяток или давления на судей. По их словам, материалы дела основаны на косвенных и спорных данных, а видеозаписи, фигурирующие в деле, не содержат признаков передачи денег. Защита подчеркнула, что требуемые прокуратурой 20 лет колонии для 67-летней Золотаревой фактически равносильны пожизненному наказанию.

В суде также обсуждался вопрос об аресте имущества Золотаревой и ее сына. Адвокаты настаивали, что активы, включая квартиру, полученную по наследству, и автомобиль, имеют законное происхождение и не могут считаться доходами от преступной деятельности. Они просили снять обеспечительные меры и вернуть изъятые телефоны и личные вещи.

Сами обвиняемые отвергли все предъявленные им эпизоды. В частности, экс-начальник управления судебного департамента Андрей Рощевский заявил, что обвинение строится на искаженных трактовках разговоров и неподтвержденных предположениях. Золотарева отказалась участвовать в прениях, а Юрова и Бондаренко намерены высказать свою позицию на следующем заседании, передает «Радиоточка НСН».

