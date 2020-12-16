Суд продлил арест бизнесмену Быкову

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест до 24 февраля 2021 года в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, задержанного по делу о заказных убийствах бизнесменов.

Экс-глава МВД Куликов надеется, что с Быковым сделают, что «положено по закону»

Быкова подозревают в организации убийств. Кроме того, по данным следствия, он заподозрен в неуплате налогов более чем на 77 миллионов рублей. В рамках этого дела суд наложил арест на его имущество.

Первый генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН рассказал, с чем связано задержание Быкова.

«В общественном сознании существует мнение, что если преступление не раскрыто по горячим следам, то о нем потом забывают. Тяжкие преступления, в том числе убийства, постоянно находятся в поле зрения следователей и оперативных работников. Хотя преступлению уже более 20 лет, оно может всплывать, если появляется какая-то оперативная информация», - сказал Степанков.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Руслан Кривобок
ТЕГИ:АрестБизнес
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры