Экс-генпрокурор оценил перспективы Быкова

По подозрению в организации заказных убийств задержали бизнесмена и бывшего депутата Красноярского заксобрания Анатолия Быкова. Как сообщает ТАСС, его «подозревают в убийствах прошлых лет».

Первый генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН рассказал, с чем связано задержание Быкова.

«Строить предположения, сядет Быков или не сядет, сложно. Раз его задержали, значит, дело об убийствах 1994 года находится в стадии расследования. Оно возобновлено, по нему шли следственные действия, в результате которых была получена оперативная информация. Нужно отследить, чем закончится это двухдневное задержание, а дальше можно будет говорить, насколько серьезная вероятность посадки. Потому что для ареста нужны определенные веские обстоятельства», - пояснил экс-генпрокурор.