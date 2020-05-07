Экс-генпрокурор оценил перспективы Быкова

Первый генпрокурор России в эфире НСН рассказал, с чем связано задержание бизнесмена.



По подозрению в организации заказных убийств задержали бизнесмена и бывшего депутата Красноярского заксобрания Анатолия Быкова. Как сообщает ТАСС, его «подозревают в убийствах прошлых лет».

Первый генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН рассказал, с чем связано задержание Быкова.

«Строить предположения, сядет Быков или не сядет, сложно. Раз его задержали, значит, дело об убийствах 1994 года находится в стадии расследования. Оно возобновлено, по нему шли следственные действия, в результате которых была получена оперативная информация. Нужно отследить, чем закончится это двухдневное задержание, а дальше можно будет говорить, насколько серьезная вероятность посадки. Потому что для ареста нужны определенные веские обстоятельства», - пояснил экс-генпрокурор.

Экс-глава МВД Куликов надеется, что с Быковым сделают, что «положено по закону»

Он подчеркнул последовательность в деятельности правоохранительных органов. «В общественном сознании существует мнение, что если преступление не раскрыто по горячим следам, то о нем потом забывают. Тяжкие преступления, в том числе убийства, постоянно находятся в поле зрения следователей и оперативных работников. Хотя преступлению уже более 20 лет, оно может всплывать, если появляется какая-то оперативная информация», - сказал Степанков.

Напомним, в середине 1990-х годов Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, а также избирался депутатом заксобрания Красноярского края.

В 2002 году Быков был приговорен к 6,5 года условно за организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова, известного как «Паша Цветомузыка», а также за незаконное хранение оружия.

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ФОТО: РИА Новости//Руслан Кривобок
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