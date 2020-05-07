Экс-глава МВД Куликов надеется, что с Быковым сделают, что «положено по закону»

Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН напомнил, что по убийствам срока давности для подозреваемых нет.

Предприниматель и бывший депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Агентство отмечает, что Быкова «подозревают в убийствах прошлых лет». Также известно, что его задержание провели сотрудники МВД и ФСБ. Следственный комитет возбудил уголовной дело

Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН напомнил, что по убийствам нет срока давности, и заявил, что если есть доказательства, то правоохранительные органы имеют полное право на задержание человека.

В Испании задержан бывший вице-премьер Ставрополья. Видео

«Если верить сообщениям, это связано с покушением в 1994 году. Единственное, что я могу сказать, что по убийствам срока давности нет, и если у правоохранительных органов есть необходимые данные, то они имеют право сделать то, что им положено сделать по закону», - сообщил Куликов.

Ранее НСН писала о задержании в Испании бывшего заместителя главы правительства Ставропольского края Андрея Мурги, находившегося в международном розыске. Об этом сообщает издание El Mundo.

По информации испанской газеты, бывший вице-премьер Ставрополья задержан в городе Аликанте. Известно, что Мурга запрашивал убежище в Испании. На сайте испанской гражданской гвардии была размещена информация, что задержан мужчина, который прежде занимал «пост депутата Госдумы России и замглавы регионального правительства».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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