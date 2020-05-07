Экс-глава МВД Куликов надеется, что с Быковым сделают, что «положено по закону»

Предприниматель и бывший депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Агентство отмечает, что Быкова «подозревают в убийствах прошлых лет». Также известно, что его задержание провели сотрудники МВД и ФСБ. Следственный комитет возбудил уголовной дело

Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН напомнил, что по убийствам нет срока давности, и заявил, что если есть доказательства, то правоохранительные органы имеют полное право на задержание человека.