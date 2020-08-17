Суд признал законным продление Ефремову домашнего ареста

Напомним, 11 августа Ефремова госпитализировали из зала Пресненского суда, где должно было проходить заседание по делу о смертельном ДТП с участием артиста. Заседание пришлось отложить, отмечает Ura.ru. Оно было перенесено на 18 августа.

Ранее президент Союз адвокатов России, представитель Московского Красного Креста Игорь Трунов в беседе с НСН усомнился в версии о симулировании болезни Ефремовым.



