Суд признал законным продление Ефремову домашнего ареста
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года.
«Постановление Пресненского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — цитируют судью Анатолия Костюкова Известия.
Кроме того, Мосгорсуд не разрешил актеру гулять под домашним арестом по два часа в день для «поддержки морального состояния», несмотря на просьбы адвокатов. Ранее защитник артиста Эльман Пашаев пожаловался, что актер страдает хронической прогрессивной болезнью легких, отметив, что его жизни угрожает опасность.
Напомним, 11 августа Ефремова госпитализировали из зала Пресненского суда, где должно было проходить заседание по делу о смертельном ДТП с участием артиста. Заседание пришлось отложить, отмечает Ura.ru. Оно было перенесено на 18 августа.
Ранее президент Союз адвокатов России, представитель Московского Красного Креста Игорь Трунов в беседе с НСН усомнился в версии о симулировании болезни Ефремовым.
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