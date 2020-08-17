Адвокат назвал диагноз Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что после госпитализации артиста врачи обнаружили у него хроническую обструктивную болезнь лёгких. По словам защитника, бригада скорой помощи, которая приехала к нему в суд, диагностировала у Ефремова острое нарушение кровяного обращения.

«После, в больнице, этот диагноз подтвердился. У Ефремова также была диагностирована хроническая обструктивная болезнь лёгких, это очень серьёзное заболевание», - цитируют Пашева РИА ФАН.