Адвокат назвал диагноз Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что после госпитализации артиста врачи обнаружили у него хроническую обструктивную болезнь лёгких. По словам защитника, бригада скорой помощи, которая приехала к нему в суд, диагностировала у Ефремова острое нарушение кровяного обращения.
«После, в больнице, этот диагноз подтвердился. У Ефремова также была диагностирована хроническая обструктивная болезнь лёгких, это очень серьёзное заболевание», - цитируют Пашева РИА ФАН.
А ранее адвокат отметил, что Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не смог явиться в Мосгорсуд в этот понедельник из-за плохого самочувствия, отмечает Ura.ru. Однако завтра, 18 августа, актёр собирается присутствовать на заседании, добавил Пашаев.
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН призвал прекратить «шоу» вокруг дела Ефремова.
«Из-за всей этой раздутой кампании вокруг этого дела хочется попросить всех остановиться и дать разобраться суду, сделать свою работу. Прекратите из этого делать бесконечное шоу! Мне кажется, что это уже насмешка над правосудием. Я, кстати, очень сочувствую пострадавшей стороне, людям, которые вынуждены тоже во всем этом участвовать», – сказал Шахназаров.
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