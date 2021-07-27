Суд признал законным продление ареста Ивану Сафронову
Суд признал законным продление на срок более одного года ареста советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Предыдущее постановление Мосгорсуда оставлено без изменений, апелляционные жалобы не были удовлетворены, сообщило РИА Новости.
Бывший журналист, а затем советник главы «Роскосмоса» Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сафронова в государственной измене. Сообщалось, что речь может идти о передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО. Сафронов свою вину не признает.
Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что рассчитывает на положительный исход для своего подопечного и его оправдание.
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