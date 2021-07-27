Суд признал законным продление ареста Ивану Сафронову

Бывший журналист, а затем советник главы «Роскосмоса» Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Сафронова в государственной измене. Сообщалось, что речь может идти о передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО. Сафронов свою вину не признает.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что рассчитывает на положительный исход для своего подопечного и его оправдание.

