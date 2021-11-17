Суд признал законным отказ пускать в школы детей без теста на COVID-19

По данным Мосгорсуда, приказ департаментов не лишает школьников права на образование. В суде решили, что положения приказа лишь временно ограничивают допуск детей в учебные заведения.

Таким образом суд отказал в удовлетворении исковых требований. По решению суда, экспресс-тестирование не является нарушением неприкосновенности ребенка, поэтому на него не требуется согласие родителей или опекунов.