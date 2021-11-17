Суд признал законным отказ пускать в школы детей без теста на COVID-19
Московский городской суд признал законность решения депздрава и депобразования Москвы, согласно которому детям без теста на коронавирус запрещается посещать 10 школ города, вошедших в пилотный проект по тестированию на COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Мосгорсуда, приказ департаментов не лишает школьников права на образование. В суде решили, что положения приказа лишь временно ограничивают допуск детей в учебные заведения.
Таким образом суд отказал в удовлетворении исковых требований. По решению суда, экспресс-тестирование не является нарушением неприкосновенности ребенка, поэтому на него не требуется согласие родителей или опекунов.
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