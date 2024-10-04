В Ярославле арестовали похитителя кенгуру
Заволжский районный суд Ярославля отправил в СИЗО Ивана Некрасова, которого обвиняют в краже кенгуру из ярославского зоопарка. Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчина был задержан по подозрению в краже животных из зоопарков Ярославля и Калужской области, однако обвинение ему предъявлены пока только по одному инциденту.
По решению суда, Некрасов был арестован на один месяц 26 дней.
Адвокат мужчины заявила, что её клиент страдает от психического расстройства и общение с животными было рекомендовано ему врачами.
Ранее специалисты клиники ярославского зоопарка заявили, что спасенный кенгуренок, украденный из калужского парка птиц «Воробьи», чувствует себя хорошо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru