Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье в годы ВОВ
Ставропольский краевой суд признал геноцидом массовые убийства граждан в регионе в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Так, по данным Следственного комитета, в регионе в результате массовых убийств погибли 28 тысяч человек. Подчеркивалось, что судебный процесс проводился для защиты национальных интересов России, законных прав и интересов неопределенного круга лиц.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету продолжать работу по правовой оценке действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, сообщает RT. Поручение также касалось организации соответствующих судебных процессов.
В октябре 2020 года петербургский суд признал геноцидом блокаду Ленинграда, из-за которой погибли более миллиона человек, а ущерб, причиненный жителям и городу, составил свыше 35 триллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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