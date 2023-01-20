Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье в годы ВОВ

Ставропольский краевой суд признал геноцидом массовые убийства граждан в регионе в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на решение суда.

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Так, по данным Следственного комитета, в регионе в результате массовых убийств погибли 28 тысяч человек. Подчеркивалось, что судебный процесс проводился для защиты национальных интересов России, законных прав и интересов неопределенного круга лиц.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету продолжать работу по правовой оценке действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, сообщает RT. Поручение также касалось организации соответствующих судебных процессов.

В октябре 2020 года петербургский суд признал геноцидом блокаду Ленинграда, из-за которой погибли более миллиона человек, а ущерб, причиненный жителям и городу, составил свыше 35 триллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияСудГеноцид
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