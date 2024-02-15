МВД объявило в розыск экс-депутата Гаджиева

МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан иноагентом), следует из данных базы ведомства.

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«Магомед Тажудинович Гаджиев, 7.4.1965. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится в сообщении.

Уголовная статья, по которой Гаджиев привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не указана.

Ранее МВД объявило в розыск мэра польского города Валбжих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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