МВД объявило в розыск экс-депутата Гаджиева
15 февраля 202417:44
МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан иноагентом), следует из данных базы ведомства.
«Магомед Тажудинович Гаджиев, 7.4.1965. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится в сообщении.
Уголовная статья, по которой Гаджиев привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не указана.
Ранее МВД объявило в розыск мэра польского города Валбжих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru