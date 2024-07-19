Суд приговорил журналиста Гершковича к 16 годам колонии строгого режима
Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Ранее прокуратура запросила 18 лет лишения свободы для журналиста. Вину Гершкович не признал.
Судебный процесс по этому уголовному делу проходил в закрытом режиме.
Эвана Гершковича задержали 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. Как утверждало ФСБ, по заданию американских спецслужб он собирал составляющие гостайну сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что по линии американских и российских спецслужб обсуждается возможный обмен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru