Суд приговорил журналиста Гершковича к 16 годам колонии строгого режима

Судебный процесс по этому уголовному делу проходил в закрытом режиме.

Эвана Гершковича задержали 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. Как утверждало ФСБ, по заданию американских спецслужб он собирал составляющие гостайну сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что по линии американских и российских спецслужб обсуждается возможный обмен.







