Суд приговорил журналиста Гершковича к 16 годам колонии строгого режима

Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Ранее прокуратура запросила 18 лет лишения свободы для журналиста. Вину Гершкович не признал.

Уилан потребовал США быстрее обменять его и Гершковича

Судебный процесс по этому уголовному делу проходил в закрытом режиме.

Эвана Гершковича задержали 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. Как утверждало ФСБ, по заданию американских спецслужб он собирал составляющие гостайну сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что по линии американских и российских спецслужб обсуждается возможный обмен.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПриговорЖурналистыСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры