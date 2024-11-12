Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 годам колонии за фейки об армии
Тушинский суд Москвы признал педиатра Надежду Буянову виновной в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.
Уголовное дело было возбуждено после того, как мать семилетнего мальчика, чей отец погиб на СВО, заявила, что медик назвала правомерными действия Вооруженных сил Украины.
Педиатр, в свою очередь, отрицала, что произносила эти слова, а также настаивала на том, что никаких подтверждений заявлению истицы не имеется.
По решению суда, Буяновой назначили пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы приговорил медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ольгу Меньших к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru