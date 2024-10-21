Суд заочно приговорил продюсера Роднянского к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Роднянского обвинили в фейках о российской армии. Обвинение просило для него девять лет и шесть месяцев общего режима.

Кроме того, суд на четыре года запретил Роднянскому заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Уголовное дело против Роднянского возбудили летом 2023 года.



После начала спецоперации на Украине Роднянский осудил боевые действия, уехал из России и начал публиковать в соцсетях посты с критикой российских военных.

Ранее стало известно, что российские суды за минувшие полгода назначили 252 штрафа за несоблюдение иностранными агентами требований о маркировке и иных требований закона, напоминает RT.

