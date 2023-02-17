Суд прекратил производство по ходатайству о смягчении наказания по просьбе Михаила Ефремова

Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству о замене актеру Михаилу Ефремову наказания с лишения свободы на принудительные работы. Ранее о сам об этом попросил, передает ТАСС.

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Адвокат, кандидат юридических наук Александр Добровинский, комментируя информацию о том, что артист отозвал прошение о досрочном выходе из колонии, в беседе с НСН высказал мнение, что представители Михаила Ефремова плохо работают. Ранее нынешний адвокат актера Юрий Падалко заявил, что Ефремов посчитал поданное ранее ходатайство преждевременным.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве на Садовом кольце 8 июня 2020 года. Суд приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода.

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
ТЕГИ:СудыМихаил Ефремов
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