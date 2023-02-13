«Лагерь не отпускает»: Добровинский объяснил, почему Ефремов останется в колонии
Адвокат Александр Добровинский в эфире НСН раскритиковал работу коллег, представляющих интересы актера Михаила Ефремова
Адвокат, кандидат юридических наук Александр Добровинский заявил НСН, что представители Михаила Ефремова плохо работают, комментируя информацию о том, что артист отозвал прошение о досрочном выходе из колонии. Адвокат актера Юрий Падалко заявил, что Ефремов посчитал поданное ранее ходатайство преждевременным.
Добровинский дал невысокую оценку адвокатской работе своих коллег, представляющих интересы Евремова.
«Решение, как мне сообщили, связано с тем, что лагерь не хочет его отпускать, потому и не дал характеристику, которая может повлиять на суд. Это плохая работа адвокатов, потому что они сначала должны были все проверить и только потом подавать ходатайство», - сказал Добровинский.
Собеседник НСН отметил, что не знает, только ли с характеристикой связан такой шаг Ефремова.
«Понятия не имею. Я не в курсе. Он вполне вменяемый человек. Не слежу за ним, последнее, что меня интересует в этой жизни, это поведение Ефремова в колонии», - резюмировал Добровинский.
Ранее Добровинский, защищавший потерпевших по делу Ефремова, говорил НСН, что его подзащитные могут высказать свою позицию о его просьбе заменить реальный срок наказания на принудительные работы.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве на Садовом кольце 8 июня 2020 года. Внедорожник актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице. В крови актера нашли алкоголь и наркотики. Михаил Ефремов то признавал, то отрицал вину. Обвинение просило для него 11 лет колонии из 12 возможных. Суд приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода.
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