«Лагерь не отпускает»: Добровинский объяснил, почему Ефремов останется в колонии

Добровинский дал невысокую оценку адвокатской работе своих коллег, представляющих интересы Евремова.

«Решение, как мне сообщили, связано с тем, что лагерь не хочет его отпускать, потому и не дал характеристику, которая может повлиять на суд. Это плохая работа адвокатов, потому что они сначала должны были все проверить и только потом подавать ходатайство», - сказал Добровинский.

Собеседник НСН отметил, что не знает, только ли с характеристикой связан такой шаг Ефремова.

«Понятия не имею. Я не в курсе. Он вполне вменяемый человек. Не слежу за ним, последнее, что меня интересует в этой жизни, это поведение Ефремова в колонии», - резюмировал Добровинский.

Ранее Добровинский, защищавший потерпевших по делу Ефремова, говорил НСН, что его подзащитные могут высказать свою позицию о его просьбе заменить реальный срок наказания на принудительные работы.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве на Садовом кольце 8 июня 2020 года. Внедорожник актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице. В крови актера нашли алкоголь и наркотики. Михаил Ефремов то признавал, то отрицал вину. Обвинение просило для него 11 лет колонии из 12 возможных. Суд приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода.

