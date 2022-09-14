Суд прекратил дело Кристины Асмус о дискредитации армии

Тверской районный суд Москвы прекратил производство по административному делу в отношении актрисы Кристины Асмус по обвинению в дискредитации российской армии. Как заявил судья, решения принято в связи с отсутствием состава преступления, а также многочисленными нарушениями со стороны органов дознания.

Заседание суда прошло в среду в закрытом режиме. Артистка там не присутствовала, как и на предыдущем заседании на минувшей неделе. В суде интересы Асмум представлял адвокат Владимир Ляховский. Он заявил, что расследование по административному делу вообще не проводилось, актриса не была уведомлена необходимым образом, а публикация в соцсетях, которую ей вменили, была написана «в сильнейшем душевном волнении».