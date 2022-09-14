Суд прекратил дело Кристины Асмус о дискредитации армии

Тверской районный суд Москвы прекратил производство по административному делу в отношении актрисы Кристины Асмус по обвинению в дискредитации российской армии. Как заявил судья, решения принято в связи с отсутствием состава преступления, а также многочисленными нарушениями со стороны органов дознания.

Заседание суда прошло в среду в закрытом режиме. Артистка там не присутствовала, как и на предыдущем заседании на минувшей неделе. В суде интересы Асмум представлял адвокат Владимир Ляховский. Он заявил, что расследование по административному делу вообще не проводилось, актриса не была уведомлена необходимым образом, а публикация в соцсетях, которую ей вменили, была написана «в сильнейшем душевном волнении».

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Кристина Асмус была привлечена к административной ответственности за пост 24 февраля в одной из соцсетей с критикой решения Москвы начать специальную военную операцию на Украине.

Похожее обвинение было выдвинуто в отношении известной актрисы Татьяны Рудиной. На прошлой неделе Тверской суд постановил оштрафовать её 50 тысяч рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это максимальная санкций по данной административной статье.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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