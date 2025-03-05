Суд подтвердил штраф Слепакову за отсутствие маркировки иноагента

Московский городской суд отклонил жалобу артиста Семёна Слепакова (признан в РФ иноагентом), оставив в силе штраф в 30 тысяч рублей за публикации в Telegram без маркировки иностранного агента. Об этом говорится в картотеке суда.

Слепаков был включен в реестр иноагентов в апреле 2023 года.

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По данным Минюста РФ, он получал финансирование из-за рубежа, критически высказывался о военной и государственной службе, а также исполнял антироссийские песни.

Артист пытался обжаловать этот статус, но суды отклонили его апелляции, включая Верховный суд РФ, который отказался рассматривать его жалобу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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