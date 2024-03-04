Охлобыстин назвал предательством отъезд Слепакова из России

Актер и продюсер Иван Охлобыстин признался, что считает предательством отъезд из России комика Семена Слепакова (признан иностранным агентом в РФ).

Охлобыстин заявил, что общество простит участников «голой вечеринки»

«Думаю, он так не рассматривает это. А я рассматриваю это как предательство», - цитирует Охлобыстина сайт АиФ.

Актер рассказал, что всегда относился к Слепакову настороженно и не дружил с ним во время съемок сериала «Интерны», где комик выступал в качестве продюсера. При этом он признал остроумие юмориста.

В беседе с РИА Новости Охлобыстин раскритиковал поездки в Донбасс участников «голой» вечеринки. По его словам, Донецкая и Луганская республики не являются «прачечными» для звезд, присутствовавших на скандальном мероприятии, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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