Охлобыстин назвал предательством отъезд Слепакова из России
Актер и продюсер Иван Охлобыстин признался, что считает предательством отъезд из России комика Семена Слепакова (признан иностранным агентом в РФ).
«Думаю, он так не рассматривает это. А я рассматриваю это как предательство», - цитирует Охлобыстина сайт АиФ.
Актер рассказал, что всегда относился к Слепакову настороженно и не дружил с ним во время съемок сериала «Интерны», где комик выступал в качестве продюсера. При этом он признал остроумие юмориста.
В беседе с РИА Новости Охлобыстин раскритиковал поездки в Донбасс участников «голой» вечеринки. По его словам, Донецкая и Луганская республики не являются «прачечными» для звезд, присутствовавших на скандальном мероприятии, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Криптоэксперт спрогнозировал скорый рост биткоина до $70 тысяч
- Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ
- Обвиняемый в утечке документов Пентагона признал свою вину
- Охлобыстин назвал предательством отъезд Слепакова из России
- На Украине одобрили конфискацию активов, якобы принадлежащих Дмитрию Киселеву
- МТС Live и «Лужники» представят большую летнюю площадку для мероприятий
- Верховный суд США разрешил Трампу баллотироваться в президенты
- Кабмин утвердил размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО
- Рублев сохранил пятое место в рейтинге ATP после скандала в Дубае
- Дело о диверсии возбудили после взрыва на мосту в Самарской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru