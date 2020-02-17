Суд Петербурга постановил принудительно госпитализировать сбежавшую пациентку Ильину
Сбежавшей из стационара в Санкт-Петербурге пациентке Алле Ильине, назначили принудительное помещение под наблюдение. Такое решение принял Петроградский районный суд города. Таким образом судья удовлетворил иск главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой.
В заключении суда отмечается, что Ильина должна быть принудительно помещена в Боткинскую больницу как минимум до 19 февраля, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, адвокат девушки утверждал, что 30 января Ильина улетела из Китая, где отдыхала на острове Хайнан, напоминает RT. Её проверяли несколько раз, все анализы не выявили коронавируса.
Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 70,5 тысяч человек, из них погибли уже 1770. Таковы последние данные Госкомитета здравоохранения страны. Правительство провинции Хубэй, эпицентра распространения коронавируса, запретило жителям выходить из своих домов. Из-за эпидемии передвигаться по городу не могут не только пешеходы, но и транспорт. Для нарушителей введены штрафы и прочие наказания.
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