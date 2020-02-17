Суд Петербурга постановил принудительно госпитализировать сбежавшую пациентку Ильину

Ранее сообщалось, адвокат девушки утверждал, что 30 января Ильина улетела из Китая, где отдыхала на острове Хайнан, напоминает RT. Её проверяли несколько раз, все анализы не выявили коронавируса.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 70,5 тысяч человек, из них погибли уже 1770. Таковы последние данные Госкомитета здравоохранения страны. Правительство провинции Хубэй, эпицентра распространения коронавируса, запретило жителям выходить из своих домов. Из-за эпидемии передвигаться по городу не могут не только пешеходы, но и транспорт. Для нарушителей введены штрафы и прочие наказания.

