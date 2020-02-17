Жириновский предложил запретить брать на работу непривитых граждан
В Трудовой кодекс необходимо внести поправки, которые бы запрещали брать на работу тех, кто отказывается от прививок. Как пишет РИА Новости, с таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его словам, руководителям предприятий необходимо дать указания от имени главного санитарного врача, в которых бы содержалась информация о том, что сотрудникам можно оставаться дома даже при отсутствии бюллетеня. Для того, чтобы оградить своих коллег от заражения.
Между тем, превышение уровня заболеваемости гриппом отмечается в 37 субъектах России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
На прошлой неделе НСН писала, что почти пять тысяч средних учебных заведений закрыты по всей России в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Такие данные обнародовала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. По той же причине не функционируют отдельные группы в четырёх с половиной тысячах детских садов, 280 из них полностью закрыты. На карантин также отправлены учащиеся 63 колледжей. Эпидемический порог по заболеваниям превышен в 37 регионах страны. Больше всего болеют дети в возрасте от 7 до 14 лет.
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