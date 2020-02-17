Жириновский предложил запретить брать на работу непривитых граждан

В Трудовой кодекс необходимо внести поправки, которые бы запрещали брать на работу тех, кто отказывается от прививок. Как пишет РИА Новости, с таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, руководителям предприятий необходимо дать указания от имени главного санитарного врача, в которых бы содержалась информация о том, что сотрудникам можно оставаться дома даже при отсутствии бюллетеня. Для того, чтобы оградить своих коллег от заражения.

Между тем, превышение уровня заболеваемости гриппом отмечается в 37 субъектах России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.