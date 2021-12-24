Суд Петербурга оставил в колонии оккультисток-мошенниц из «Ордена Пути»

Городской суд Санкт-Петербурга в целом оставил без изменений приговор лидеру оккультной организации «Орден Пути» Гайве Тихомировой и ее помощнице Татьяне Барановой, которые ранее были осуждены за мошенничество. Признанные виновными и их адвокаты в жалобе просили приговор отменить, а дело направить на новое рассмотрение.

В итоге апелляционная инстанция решила только частично скорректировать приговор. Исключено указание на то, что вина подтверждается показаниями самих подсудимых. В остальном вердикт нижестоящей инстанции оставлен без изменений, информирует объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В августе этого года Тихомирова и Баранова были приговорены к 5,5 и 3 годам колонии строгого режима по обвинению в многомиллионном мошенничестве. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски.

Согласно материалам дела, в 2006 году Тихомирова создала оккультную организацию «Орден Пути», под крышей которой организовала платные консультации и тренинги. Причём клиентом мог стать только человек с высшим образованием, купивший «защитный купол» стоимостью до 20 тысяч евро. Для компаний цена «купола» доходила до 300 тысяч евро.