Дворкин рассказал, кто стоит за ритуальным убийством ребенка в Екатеринбурге

«Если исходить из мировой практики, чаще всего подобного рода убийство детей происходит в неопятидесятнических сектах. Это их почерк. Любое непослушание ребёнка объявляется работой бесов, которых надо изгнать побоями. Детей там привязывают, оставляют без пищи и еды, обливают водой. Конечно, случай в Екатеринбурге не исключает участие и каких-то других сект. Мы не можем с точностью утверждать, что эта женщина была членом этой секты, но почерк убийства похож. Сказанное мной не относится ко всем неопятидесятническим сектам, им всем принадлежит идея о том, что все неблагоприятные явления в жизни, такие как болезни, бедность, непослушание, неправильное поведение всё является работой бесов и бесов нужно изгонять. Некоторые экстремально настроенные из них воспринимают это как призыв к физическому изгнанию бесов, в том числе из детей», — рассказал эксперт.

Такого рода жестокие убийства детей происходили в неопятидесятнических сектах в Бразилии, в США, в Германии и в других странах. Боюсь, теперь это докатилось и до России, добавил он.

«Пасторы обещают, что благодаря воздействию Святого Духа, все негативные явления из жизни будут изгнаны. Но они не проходят. Тогда адепты ищут причину. Если дети, например, отказываются ходить на собрания, это объявляется одержимостью и дальше начинаются изгнания из них злых духов. Дети сопротивляются, и сектанты все больше озлобляются на них. Собственно такие психологические предпосылки», — отметил собеседник.

Эксперт уточнил, что неопятидесятники самое крупное по численности сектанское движение в России. Их количество превышает 300 тысяч человек.

Ранее президент «Российской ассоциации центров изучения религий и сект» Александр Дворкин в беседе с НСН рассказал, как секты втираются в доверие к влиятельным людям.

