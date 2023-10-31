Суд переименовал сочинскую реку Хероту в Хороту

Местные власти переименовали реку ещё в 2020 году, однако Росреестр не зафиксировал данное изменение в каталоге. В итоге, через некоторое время вновь появились указатели «река Херота».

После этого, Сочинское географическое общество (СГО) обратилось с иском в суд, который удовлетворил требование организации. Таким образом, в Сочи скоро появятся новые указатели «река Хорота».

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить использовать в названиях населённых пунктов уничижительные и оскорбительных слова, и переименовать села Лох, Шалава и Бухалово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».