Суд переименовал сочинскую реку Хероту в Хороту
Адлерский районный суд принял решение о переименовании сочинской реки Херота в Хорота и внесении соответствующих данных в госкаталог, сообщает РИА Новости.
Местные власти переименовали реку ещё в 2020 году, однако Росреестр не зафиксировал данное изменение в каталоге. В итоге, через некоторое время вновь появились указатели «река Херота».
После этого, Сочинское географическое общество (СГО) обратилось с иском в суд, который удовлетворил требование организации. Таким образом, в Сочи скоро появятся новые указатели «река Хорота».
Ранее депутаты Госдумы предложили запретить использовать в названиях населённых пунктов уничижительные и оскорбительных слова, и переименовать села Лох, Шалава и Бухалово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru