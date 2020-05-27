Россия осталась без Хероты
В России больше не осталось Хероты: река в Сочи с таким названием была переименована в Хороту по решению местных властей.
Как сообщает издание «Подъем» со ссылкой на на главу управления информации горадминистрации Микаэля Нерсесяна, водоем был переименован из-за неблагозвучного названия.
При этом окончательную точку в данном вопросе поставил государственный Военно-исторический архив. Оттуда в ответ на запрос пришел ответ, что «на карте восточного берега Черного моря значится река Хорота».
В настоящее время, подчеркнул чиновник, идет документальное оформление замены названия реки. Тем временем в соцсетях сообщают, что в Сочи возле реки уже появились таблички с названием «Хорота».
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