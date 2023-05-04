Суд отправил в СИЗО двух подозреваемых в убийстве аниматоров на Кубани
Суд принял решение отправить под стражу двух подозреваемых в причастности к убийству девушки и мужчины в Краснодарском крае. Как информирует региональная объединенная пресс-служба судов, это граждане Арам Татосян и Анатолий Двойников.
Также суд должен принять решение по мере пресечения для третьего подозреваемого - Демьяна Кеворкьяна. Как сообщили ранее в МВД, трое злоумышленников напали Татьяну Мостыко и Кирилла Чубко, которые занимались анимацией, вечером 28 апреля. Пара возвращалась из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск. На трассе их машина пробила колесо и остановилась на обочине.
Подозреваемые ограбили их, после чего убили и скрыли тела, а также сожгли автомобиль. По данным ряда СМИ, главарь убийц – Демьян Кеворкьян. В 2016 году он был приговорён к 18 годам колонии строгого режима за создание банды, разбои и убийства.
Как сообщает ВЧК-ОГПУ, конце прошлого года Кеворкьян был вывезен из исправительной колонии в Ивановской после заключения контракта с ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в марте в Екатеринбурге освободился из мест лишения свободы маньяк-электрик, который отбывал наказание за убийство нескольких человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru