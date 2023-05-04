Суд отправил в СИЗО двух подозреваемых в убийстве аниматоров на Кубани

Подозреваемые ограбили их, после чего убили и скрыли тела, а также сожгли автомобиль. По данным ряда СМИ, главарь убийц – Демьян Кеворкьян. В 2016 году он был приговорён к 18 годам колонии строгого режима за создание банды, разбои и убийства.

Как сообщает ВЧК-ОГПУ, конце прошлого года Кеворкьян был вывезен из исправительной колонии в Ивановской после заключения контракта с ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине.

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в марте в Екатеринбурге освободился из мест лишения свободы маньяк-электрик, который отбывал наказание за убийство нескольких человек.

