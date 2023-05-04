Суд отправил в СИЗО двух подозреваемых в убийстве аниматоров на Кубани

Суд принял решение отправить под стражу двух подозреваемых в причастности к убийству девушки и мужчины в Краснодарском крае. Как информирует региональная объединенная пресс-служба судов, это граждане Арам Татосян и Анатолий Двойников.

Также суд должен принять решение по мере пресечения для третьего подозреваемого - Демьяна Кеворкьяна. Как сообщили ранее в МВД, трое злоумышленников напали Татьяну Мостыко и Кирилла Чубко, которые занимались анимацией, вечером 28 апреля. Пара возвращалась из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск. На трассе их машина пробила колесо и остановилась на обочине.

Подозреваемый в убийстве аниматоров под Краснодаром заявил, что его заставляли взять вину

Подозреваемые ограбили их, после чего убили и скрыли тела, а также сожгли автомобиль. По данным ряда СМИ, главарь убийц – Демьян Кеворкьян. В 2016 году он был приговорён к 18 годам колонии строгого режима за создание банды, разбои и убийства.

Как сообщает ВЧК-ОГПУ, конце прошлого года Кеворкьян был вывезен из исправительной колонии в Ивановской после заключения контракта с ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине.

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в марте в Екатеринбурге освободился из мест лишения свободы маньяк-электрик, который отбывал наказание за убийство нескольких человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: sledcom.ru
ТЕГИ:УбийствоКраснодарский КрайАрест

Горячие новости

Все новости

партнеры