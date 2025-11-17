Суд отправил в колонию владельца селитры, которая вызвала взрыв в Махачкале

Трагедия произошла вечером 14 августа 2023 года. По версии следствия, сначала загорелась СТО, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение с селитрой, произошёл взрыв, сообщает RT. Погибли 33 человека, ещё 100 человек пострадали.

По версии следствия, Насрулаев занимался несанкционированной торговлей химическими удобрениями. Для их хранения он арендовал помещения, не оборудованные пожарной сигнализацией и вентиляцией.

По решению суда, Насрулаеву было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также После отбытия наказания ему буд запрещено в течение трёх лет заниматься торговлей химическими веществами.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной трагедии в Махачкале стала недобросовестность, как бизнесменов, так и надзорных и контролирующих органов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».